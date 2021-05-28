{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Турции заявили, что отели после пандемии не откажутся от системы all inclusive

Однако они могут ограничить свободу в выборе блюд, отметили в Федерации отельеров республики
© KELENY/Shutterstock/FOTODOM

АНКАРА, 28 мая. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турецкие отели после пандемии коронавируса не откажутся от системы all inclusive, однако вряд ли смогут предоставить туристам свободу в выборе блюд, действовавшую до нее. Об этом рассказал в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Федерации отельеров Турции (TUROFED).

"Введенная в период пандемии практика подачи обслуживающим персоналом некоторых продуктов в ресторанах со шведским столом станет широко распространенной после нее. У туристов уже больше не будет той чрезмерной свободы, которая была до пандемии. Это связано с тем, что затраты на продукты в существенной степени возросли. Кроме того, нам необходимо принимать все возможные меры предосторожности с точки зрения здоровья наших постояльцев", - подчеркнул собеседник агентства.

Он также выразил мнение, что в турецких отелях с системой all inclusive "более распространенными могут стать рестораны a la carte, то есть с обслуживанием по меню". "В мире в целом наблюдается тенденция к таким типам питания из экономических соображений, а также из-за соответствия стандартам гигиены и стремлению минимизировать отходы", - пояснил представитель TUROFED.

Теги
Турция
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Росавиация предупредила об увеличении срока получения разрешений на пролет через РФ
За минувшие сутки европейские авиакомпании выполнили 113 рейсов через воздушное пространство Белоруссии, 53 рейса были совершены по альтернативным маршрутам
Читать полностью