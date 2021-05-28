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Песков: отказ принять рейсы в обход Белоруссии связан с согласованием точек влета в РФ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Случаи отказа Москвы принимать рейсы из ЕС, летящие в обход территории Белоруссии, вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России. Об этом журналистам в пятницу сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я убежден, что авиационные власти дадут необходимые разъяснения, но это технические моменты", - подчеркнул представитель Кремля. Он отметил, что "существуют определенные точки вылета и влета в воздушное пространство каждой страны".

Теги
БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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