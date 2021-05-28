Самолеты вместимостью до 80 человек составят основу Единой дальневосточной авиакомпании

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Основу флота Единой дальневосточной авиакомпании составят самолеты вместимостью до 80 человек, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на коллегии министерства в пятницу.

"С целью повышения транспортной доступности на базе авиаперевозчика "Аврора" создана Единая дальневосточная авиакомпания, проводится работа, направленная на расширение маршрутной сети, синхронизацию расписания и организацию удобных стыковочных рейсов, обновление флота. Подписан график поставки 45 российских воздушных судов на период с 2021 по 2025 год включительно. Основу регионального флота составят самолеты от 30 до 80 человек, способные эффективно выполнять полеты дальностью свыше 2 тыс. км с возможностью приземления на грунтовые взлетно-посадочные полосы", - сказал министр.

При этом в составе местного флота, по словам Чекункова, будут самолеты вместимостью до 19 пассажиров, которые способны выполнять перелеты дальностью свыше 500 км. Министр пояснил, что сейчас ведется работа по корректировке нормативной базы, чтобы упростить требования к инфраструктуре небольших аэропортов.

"Из 470 аэродромов и посадочных площадок, которые существовали на Дальнем Востоке в советское время, осталось всего 82. В тех местах, где аэродромы и посадочные площадки сохранились, наличие нормативных требований, не учитывающих особенности авиаперевозок на местных воздушных линиях, требует дополнительного государственного финансирования для модернизации малых аэродромов и существенного увеличения расходов на их эксплуатацию", - добавил Чекунков.

Об авиакомпании

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Предполагается, что Сахалинская область сохранит за собой 50% минус одна акция будущей авиакомпании, остальные регионы ДФО получат по 5% акций, а Минвостокразвития - "золотую акцию", обеспечив госконтроль над деятельностью акционерного общества для обеспечения равного доступа всех жителей Дальнего Востока к услугам этой авиакомпании.

На данный момент разработана концепция авиакомпании, включающая в себя потребность в воздушных судах, маршрутную сеть и объемы господдержки на период до 2025 года. Определена маршрутная сеть из 535 социально значимых маршрутов, в том числе 66 межрегиональных и 469 местных.