Число самозанятых в России приблизилось к 2,4 млн

"Мы фиксируем, что сейчас уже количество самозанятых граждан приближается к 2 млн 400 тыс., и наиболее популярными видами деятельности являются предоставление автомобильно-транспортных услуг, ремонт, строительство, также услуги в сфере красоты", - сказала она на круглом столе Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Страхование как инструмент поддержки самозанятых".

Дадаян, в частности, отметила необходимость дальнейшей проработки возможности социального страхования.

"Мы здесь тоже согласны с коллегами из ФСС, что эту тему нужно дальше прорабатывать, мы готовы взаимодействовать. Мы видели оценки Минтруда <...> в открытых источниках <...> о несопоставимости тех выплат, которые получили самозанятые граждане в 2020 году тем страховым взносам, которые были получены. Мы считаем, что эту тему не нужно оставлять, нужно развивать, и, в общем-то, готовы с коллегами взаимодействовать на этот счет", - сказала она.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.