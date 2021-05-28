{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Костин: ЦБ должен исходить из экономических методов регулирования, а не административных

Идея по количественному ограничению выдаваемых банками кредитов создает прецедент перехода от экономических методов регулирования к административным, отметил глава банка ВТБ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Идея по количественному ограничению выдаваемых банками кредитов создает прецедент перехода от экономических методов регулирования к административным, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин на III съезде Ассоциации банков России. Банкир подчеркнул, что хотел бы, чтобы ЦБ в своей работе опирался на экономические методы регулирования.

"Насчет количественных ограничений кредитов. Нас, честно говоря, очень пугает то, что мы создаем прецедент перехода от экономических методов регулирования к административным, жестко административным <…> Я все-таки хотел бы, чтобы в своей регуляторике Центральный банк больше опирался на экономические методы, тем более, что их достаточно много", - сказал Костин.

В марте глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампредседателя этого комитета Игорь Дивинский внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проекта закона, наделяющий ЦБ РФ полномочиями устанавливать ограничения на привлечение кредитов. Мера направлена на то, чтобы замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования.

Теги
РоссияКостин, Андрей Леонидович
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Глава IATA назвал неприемлемым инцидент с самолетом Ryanair в Минске
Вилли Уолш призвал мир к предотвращению аналогичных ситуаций в будущем
Читать полностью