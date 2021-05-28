Глава Ryanair назвал "неправдивой и неточной" расшифровку Минска о переговорах пилота

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал "неправдивой и неточной" предоставленную Министерством транспорта Белоруссии расшифровку переговоров пилота лайнера, совершившего экстренную посадку в Минске, с диспетчерами. Как сообщило в пятницу агентство Reuters , глава Ryanair выразил соответствующее мнение в письме к министру транспорта Белоруссии Алексею Авраменко от 26 мая.

"У первого пилота не было иного выбора, кроме как развернуть самолет в Минск, что ему посоветовали сделать в диспетчерской службе Минска, сообщив о том, что есть угроза [нахождения] взрывного устройства на борту. Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с Ryanair, недостоверно заявив, что компания не отвечала на звонки", - отмечается в письме О'Лири. В нем также подчеркивается, что самолет Ryanair "был развернут под фальшивым предлогом".

25 мая на сайте Департамента по авиации Минтранса Белоруссии была опубликована расшифровка переговоров пилота Ryanair с белорусским диспетчером. Как сообщает белорусский портал "Онлайнер", из расшифровки следует, что диспетчер сообщил пилоту о поступлении информации, что на борту самолета находится бомба. Пилот уточнил, откуда поступила эта информация, и получил ответ, что электронное письмо было получено в нескольких аэропортах. Также сообщается, что рекомендация направить самолет в Минск поступила от диспетчера. Согласно опубликованной расшифровке, пилот пытался связаться с авиакомпанией, однако эта часть переговоров была охарактеризована как неразборчивая.