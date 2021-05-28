Песков заявил, что ПМЭФ дает новые возможности регионам для развития экономики

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в первую очередь посвящен инвестиционной привлекательности России, он также дает новые возможности регионам для экономического развития, особенно во время преодоления кризисных явлений, связанных с пандемией коронавируса. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Традиционно это международный экономический форум и, конечно, это форум, который посвящен инвестиционной привлекательности России, но инвестиции есть как внешние, - а им действительно уделяется большое внимание в работе форума, - так и внутренние", - сказал представитель Кремля. По его словам, "внутренняя инвестиционная привлекательность - это тоже очень важный приоритет в работе правительства страны". Песков напомнил, что данная тема "неоднократно обсуждалась в последнее время на совещаниях, в том числе с участием главы государства".

Поэтому, по мнению пресс-секретаря президента, объяснимо участие губернаторов в ПМЭФ. "Многие из них участвуют в подписании разных документов по инвестпроектам в их регионах, поэтому, как правило, мы видим достаточно радостные новости о развивающейся экономической жизни", - отметил представитель Кремля. "Тем более после такого сложного периода, как прошлый год", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более 100 дискуссий.