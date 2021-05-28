"Яндекс" опубликовал условия доступа к сложным "колдунщикам"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Яндекс" будет предоставлять всем компаниям доступ к настройке сложных обогащенных ответов в поисковой выдаче - так называемых колдунщиков. Правила и условия такого доступа опубликованы в пятницу в корпоративном блоге "Яндекса".

Как напомнил директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов Андрей Стыскин, обогащенные ответы - это специальные блоки в результатах выдачи, которые предоставляют ответ в наглядном формате. Сейчас в "Яндексе" ими пользуются свыше 30 тыс. компаний, еще более чем для 2 млн сайтов они составляются автоматически, отметил он.

"Подобные интерактивные ответы наглядны и удобны как пользователям, так и бизнесу. Однако важно понимать, что они опираются на большой массив данных и поэтому их настройка - технически сложный процесс. Чтобы все работало корректно, необходима тесная интеграция между "Яндексом" и партнером - ресурсом, для которого формируется ответ", - подчеркнул Стыскин.

"Яндекс" приглашает опробовать новую возможность всех заинтересованных участников рынка. Тестирование партнерских обогащенных ответов начнется в ближайшее время", - уточнил он.

Единые правила и интеграция с "Яндексом"

"Партнерские ответы будут создаваться и показываться по общим для всех сервисов правилам. <...> Доступ к партнерским ответам будет предоставлен на прозрачных коммерческих условиях", - заверил представитель поисковика.

Вместе с тем для использования "колдунщиков" необходимо будет выполнить ряд условий. Как пишет Стыскин, чтобы обогащенный ответ корректно отображался в выдаче и точно отвечал на пользовательский запрос, у "Яндекса" должно быть достаточно данных о сервисе. "Поэтому партнерам будет необходимо открыть сведения в объеме, который удовлетворяет этим условиям. Например, чтобы сформировать обогащенный интерактивный ответ для сервиса объявлений о продаже автомобилей, потребуется вся база моделей и марок с фотографиями, которая используется в этом сервисе", - пояснил он.

"Данные будут обрабатываться в "Яндексе". <...> Мы серьезно относимся к безопасности этих данных и никому их не передаем, поэтому "Яндекс" будет самостоятельно обрабатывать поисковые запросы даже при поиске по данным партнеров. Это значит, что партнеры должны будут передать "Яндексу" все данные, необходимые для ответа", - подчеркнул Стыскин. Кроме того, им придется, в частности, установить "Яндекс.Метрику".

Кроме того, партнеры должны будут поддерживать на своих ресурсах авторизацию и оплату через инструменты "Яндекса". "При этом у пользователя по-прежнему останется возможность авторизоваться или совершить оплату через собственную систему сайта-партнера", - добавил представитель поисковика.

В преддверии разбирательства

В августе 2020 года ряд российских онлайн-сервисов, включая ЦИАН и "Авито", направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу, в которой обвинили "Яндекс" в злоупотреблении доминирующим положением. Их основная претензия заключалась в том, что "колдунщики", или обогащенные ответы, чаще всего оказываются выше в результатах поиска и позволяют пользователям удовлетворять свой запрос без перехода на другую страницу. Компании также утверждали, что попасть в такие блоки могут только сервисы "Яндекса", что приводит к потере трафика другими сайтами. В "Яндексе" в ответ заявляли, что такие блоки не имеют никаких преимуществ перед другими результатами поиска.

В конце февраля 2021 года стало известно, что ФАС обязала "Яндекс" в течение месяца прекратить предоставлять собственным сервисам, в том числе "Яндекс.Маркету" и "Кинопоиску", преимущества в поисковой выдаче, а также обеспечить равный доступ всех игроков рынка к инструментам продвижения и опубликовать его условия. Служба 13 апреля возбудила против "Яндекса" дело за неисполнение требований, компании может грозить оборотный штраф.

Дело против IТ-компании будет рассматриваться 9 июня. До 3 июня обе стороны спора должны предоставить ФАС всю необходимую информацию для его рассмотрения. Кроме того, служба намерена проанализировать все поисковые сервисы - не только российские, но и иностранные.