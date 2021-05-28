Минтруд не видит предпосылок для введения четырехдневки

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Минтруд не видит ярко выраженных предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели. При этом министерство готово рассмотреть обоснованные предложения, если они поступят, сообщил журналистам в пятницу министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, к данному моменту Минтруд не получал инициативу, которая была бы "сформирована, обоснована", где была бы объяснена необходимость сокращенной недели. "Потому что мы на сегодняшний день предпосылок к этому - четких, ярко выраженных - не видим", - отметил Котяков в беседе с журналистами на полях заседания Совета глав правительств СНГ.

Он заверил, что "как только одна из инициатив поступит" в Минтруд, ведомство ее "обязательно рассмотрит".

При этом Котяков напомнил, что сейчас в повседневную жизнь активно внедряют удаленную занятость, "режим фриланса и возможность работать за рамками офиса". Как считает глава Минтруда, это может являться "своего рода альтернативой" сокращенной рабочей неделе.

Минтруд полагает, что в России важно зафиксировать четкие правила работы в удаленном режиме. Нормы должны касаться в том числе времени выхода работника на связь и предоставления им необходимой информации, считает Котяков.

"Мы четко понимаем, что должны быть зафиксированы правила при взаимоотношениях работодателя и работника: определенное время выхода на связь, время предоставления информации, предоставление своевременных отчетов", сказал министр, рассуждая о дистанционной работе. "Это защищает работника и формирует понятные для работодателя правила", - пояснил он.

Котяков также подчеркнул, что при переходе на удаленку заработная плата сотрудника не должна снижаться, во всяком случае, "при выполнении всех требований и условий, которые заявляет работодатель при трудоустройстве".

В середине октября 2020 года заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели. Впервые с этой инициативой он выступил летом 2019 года, когда занимал пост премьер-министра.

Он отмечал, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней, в экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг. Медведев также подчеркивал, что данный процесс должен идти без сокращения зарплаты.