"Аэрофлот" продолжает оказывать помощь Air France в перевозке пассажиров

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Крупнейшая авиакомпании России "Аэрофлот" продолжила в пятницу оказывать помощь Air France в перевозке пассажиров, отложенных ею рейсов. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал источник в службах парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль.

"Аэрофлот" вновь взял на себя в пятницу заботу о пассажирах Air France в связи с переносом ее рейсов, - отметил собеседник агентства. - Специально по ее запросу российская компания направила большие борты, способные перевезти значительное количество пассажиров".

По его оценкам, в пятницу услугами "Аэрофлота" смогли воспользоваться около 200 пассажиров Air France.

Собеседник агентства отметил, что пока субботний рейс Air France сохраняется в расписании, однако он не исключил, что и в субботу помощь "Аэрофлота" может вновь потребоваться французской компании.

Авиакомпании AIr France и "Аэрофлот" входят в авиационный альянс SkyTeam. Авиакомпании в рамках одного альянса более плотно сотрудничают друг с другом: например, объединяют услуги по использованию бизнес-залов или систему накопления и использования бонусных миль. Накануне "Аэрофлот" назвал "обычной отраслевой практикой" решение перевезти часть пассажиров Air France в Москву.