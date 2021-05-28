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Греция надеется на решение о запуске полетов для туристов из России в ближайшие дни

Сложность заключается в том, что российская сторона тоже должна открыть небо для Афин, отметила посол Греции Екатерини Насика

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Афины рассчитывают, что решение о возобновлении авиарейсов для туристов в полном объеме из России в Грецию будет принято со дня на день. Об этом заявила в пятницу посол Греции в России Екатерини Насика на пресс-конференции в ТАСС, посвященной совместному открытию туристического сезона в рамках Года истории "Россия - Греция" в 2021 году.

"Сложность заключается в том, что российская сторона тоже должна <...> открыть небо для нас, с тем чтобы были организованы авиарейсы в Грецию и российские туристы могли этими рейсами прилетать в Грецию, - сказала она. - Я со дня на день жду положительного решения этого вопроса, потому что мы продвинулись в обсуждении уже достаточно далеко".

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