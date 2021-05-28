Три новых резидента ТОР ожидаются в Мурманской области

ТАСС, 28 мая. Три новые заявки на статус резидента территории опережающего развития (ТОР) подали компании в Мурманской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в ходе итогового заседания коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"В ближайшее время мы ожидаем, идет процесс оформления, еще трех резидентов на территории опережающего развития", - сказал Чибис.

Он отметил, что на сегодня, восемь резидентов ТОР вложили 55 млрд рублей в развитие своих проектов, что дало возможность получить 2 млрд рублей от налогов в консолидированный бюджет региона, несмотря на действие преференций. "Сочетание трех режимов - ТОР, Арктической зоны Российской Федерации и тех преференций, которые мы дали на региональном уровне, дает, конечно, безусловно, динамичный рост", - добавил губернатор.

Территория опережающего развития "Столица Арктики" - первая арктическая территория опережающего социально-экономического развития с преференциями, действующими на Дальнем Востоке, созданная на территориях города Мурманска и Кольского района Мурманской области. Для резидентов ТОР предусмотрены следующие преференции: страховые взносы для вновь созданных рабочих мест - 7,6% в течение 10 лет, налог на прибыль - 5% вместо 20% в течение первых 5 лет, в последующие 5 лет - 12%, и полное освобождение от налога на имущество в течение первых 5 лет и от налога на землю в течение 3 лет.