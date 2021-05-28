Матвиенко считает заявления о "грязном" газе из РФ примером недобросовестной конкуренции

"Мне трудно себе представить, чтобы человек такого высокого ранга, министр энергетики США, была настолько непрофессиональна, чтобы делать такие заявления. Мне кажется, что это как раз пример использования зеленой повестки для манипулирования, недобросовестной конкуренции. Для такого рода высказывания нет никаких объективных оснований", - сказала Матвиенко после пленарного заседания IX Невского международного экологического конгресса.

Она напомнила, что Россия поставляет углеводороды в страны Европы и другие страны мира с 50-х годов прошлого века, "всегда демонстрировала очень ответственный подход и была надежным поставщиком". Никаких претензий к России никогда ни на одном этапе не было, добавила Матвиенко. Как заявила спикер Совфеда, вред от разработки газа в США, по оценке специалистов, в четыре раза выше, чем углеродный след газодобычи в России.

Министр энергетики США заявила в четверг, что полученный в России природный газ является якобы "самым грязным" в мире. На слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям ее попросили прокомментировать строительство газопровода "Северный поток - 2". Она отметила, что по нему транспортируется "самая грязная форма природного газа на Земле".