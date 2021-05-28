Абрамченко назвала экологичной добычу российского природного газа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Производство природного газа в России является экологичным, при его добыче и транспортировке используются наилучшие доступные технологии. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на пресс-конференции в рамках IX Невского международного экологического конгресса.

"При добыче и транспортировании нашего газа применяются наилучшие доступные технологии, это действительно экологичное производство", - сказала она.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что российский газ, поставляемый в Европу по "Северному потоку", имеет углеродный след, который в четыре раза меньше, чем американский.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в четверг утверждала, что полученный в России природный газ является якобы "самым грязным" в мире. На слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям ее попросили прокомментировать строительство газопровода "Северный поток - 2". Она отметила, что по нему транспортируется "самая грязная форма природного газа на Земле".