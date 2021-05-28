Италию на "Иннопроме" в Екатеринбурге представит глава Минэкономразвития

АКВИЛА /Италия/, 28 мая. /ТАСС/. Министр экономического развития Джанкарло Джорджетти возглавит итальянскую делегацию на международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет в Екатеринбурге в июле. Об этом сообщил в пятницу российским журналистам посол РФ в Италии Сергей Разов.

"По рабочей информации, [на выставку "Иннопром"] в Екатеринбурге в начале июля, где Италия станет важным гостем, приедет крупная итальянская делегация во главе с министром Джорджетти", - сообщил посол. "Думаю, - продолжил он, - что в рамках этого визита будет возможно обсудить проблематику двустороннего экономического сотрудничества и сроки проведения сессии комиссии по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству".

Разов указал, что до конца года планируется целый ряд контактов между РФ и Италией на высоком уровне, в частности в рамках председательства Италии в Группе двадцати. Он напомнил, что в конце июля в очном режиме запланирована встреча министров культуры. Посол рассказал, что ожидания от этого мероприятия итальянской стороны большие. "Будут встречи других министров - иностранных дел, по социальным вопросам, просвещения - целая программа. Думаю, это хорошая возможность и для обсуждения наших двусторонних отношений", - сказал дипломат.

Широкий круг вопросов обсудит с итальянскими коллегами в ходе своего визита 1 июня в Рим заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. "Во вторник приезжает замминистра иностранных дел Александр Грушко, который, в числе прочих контактов, проведет консультации в МИД Италии и обсудит международную проблематику, вопросы ЕС, НАТО, ОБСЕ и проблематику двусторонних отношений", - сказал Разов. Он добавил, что у замминистра запланирован ряд других встреч по линии Ватикана и Мальтийского ордена.

Посол считает, что очередная встреча в рамках "2+2" (министры иностранных дел и обороны) скорее всего переносится на 2022 год, "поскольку итальянские коллеги заняты в этом году повесткой "двадцатки". "Подготовительную встречу в рамках "2+2" на хорошем уровне не исключаю, даже предполагаю", - добавил Разов.

По его словам, основательное участие итальянской стороны планируется в ПМЭФ, куда направляется крупная делегация из области Апулия во главе с губернатором Микеле Эмильяно. "В нынешней турбулентной международной обстановке наши отношения [с Италией] развиваются стабильно", - заключил дипломат. Разов принял участие в открытии в отреставрированном за счет РФ дворце в Аквиле филиала музея современного искусства MAXXI.

