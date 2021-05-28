В СФ заявили, что запрет одноразовых пластиковых товаров потребует переходного периода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Введение в РФ запрета на производство ватных палочек, пластиковых трубочек, одноразовой посуды и цветного пластика потребует переходного периода, который займет как минимум год. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

"Переходный период, конечно, понадобится, чтобы не произошло повышение цен, чтобы на рынке эти товары заместились другими. Я считаю, это минимум год. Может быть, даже больше. Заключены контракты, фирмы закупили сырье, это не должно приводить к банкротству предприятий", - пояснил Майоров.

По мнению сенатора, данный запрет будет также распространяться на импорт и экспорт одноразовых пластиковых товаров. "Импорт становится бессмысленным, а экспорт, видимо, тоже не понадобится, если мы у себя будем производство закрывать", - подчеркнул Майоров.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что использование цветного пластика, пластиковых трубочек, одноразовой пластиковой посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне. Правительство готовит соответствующие поправки. Как отметила Абрамченко, законопроект о расширенной ответственности производителя (РОП), в рамках которого планируется ввести запрет на производство ватных палочек, пластиковых трубочек, одноразовой посуды и цветного пластика, могут внести в Госдуму в осеннюю сессию.

Согласно новой концепции РОП, с 1 января 2022 года для упаковки, которая составляет до 50% всего объема твердых коммунальных отходов, установлен стопроцентный норматив утилизации. Для компаний, которые не готовы утилизировать упаковку самостоятельно, будет установлен экологический сбор.