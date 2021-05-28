Чистая прибыль МТС Банка по МСФО в I квартале выросла до 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль МТС Банка составила 1,5 млрд рублей, что в четыре раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Чистый процентный доход банка до вычета резервов за отчетный период достиг 4,1 млрд рублей, увеличившись на 15% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Операционный доход вырос на 48% и составил 4,8 млрд рублей. Чистый комиссионный доход увеличился на 67% и достиг 2,6 млрд рублей, составив порядка 55% операционного дохода.

Аннуализированная рентабельность капитала (ROE) составила 16,95%.

Ключевым фактором финансового роста за отчетный период стали розничное кредитование и операции с ценными бумагами, пояснили в банке. Розничный кредитный портфель МТС Банка до вычета резервов вырос в первом квартале 2021 года на 35,2% в годовом исчислении, до 132,1 млрд рублей. Основным драйвером роста продаж стали потребительское кредитование, доля которого в розничном кредитном портфеле составила 46,4% или 61,4 млрд рублей, и POS-кредитование - 23% или 30,4 млрд рублей. Объем продаж по кредитным картам увеличился на 17% и достиг 25,5 млрд рублей, составив 19,3% от кредитного портфеля.

При этом количество клиентов MTС Банка увеличилось на 4,8% в годовом исчислении, до 2,6 млн человек. Количество пользователей мобильного приложения MTС Банка выросло в первом квартале на 31%, до 1,3 млн. В марте 2021 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности МТС Банка до уровня "ruА-", прогноз "стабильный".