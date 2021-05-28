ФАС заявила, что число унитарных предприятий в РФ должно сократиться до конца года на 70%

КИРОВ, 28 мая. /ТАСС/. Количество унитарных предприятий, действующих на конкурентных рынках в России, с начала года сократилось на 24%, до конца года планируется сокращение 70% таких предприятий. Об этом рассказал в пятницу начальник правового управления ФАС России Артем Молчанов в ходе семинара в Кирове по вопросам содействия развитию конкуренции.

8 января 2020 года вступил в силу закон с общим запретом на создание и ведение деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках до 2025 года.

"24% процента предприятий уже сокращено. По плану 70% унитарных предприятий будет ликвидировано до конца этого года", - сказал Молчанов.

Он уточнил, что речь идет не конкретно о закрытии, а о преобразовании и реорганизации предприятий. По словам Молчанова, во всех регионах разработаны планы по ликвидации и реорганизации унитарных предприятий.

В декабре 2019 года Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий запрет на создание новых и ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий до 2025 года. Принятие законопроекта связано с тем, что, по мнению ФАС, муниципальные предприятия неэффективно используют госимущество, зачастую просто сдавая его в аренду. Запрет на создание ГУП и МУП не касается случаев, когда оно предусмотрено федеральным законом, актом президента РФ или правительства. Исключение также составляют унитарные предприятия, созданные в целях национальной безопасности и обороны.