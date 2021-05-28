На АЭС "Дукованы" в Чехии остановили энергоблок

ПРАГА, 28 мая. /ТАСС/. На чешской АЭС "Дукованы" на востоке страны в пятницу был остановлен третий энергоблок. Об этом сообщил агентству CTK представитель АЭС Иржи Бездек.

"В этом году на "Дукованах" это будет предпоследней плановой остановкой [реактора]", - сказал он. Прекращение работы энергоблока, по его словам, обусловлено необходимостью замены 25% топлива, а также проведения контроля и обслуживания оборудования, в частности, парогенератора и паровых турбин.

Необходимые работы продлятся 40 дней, после чего реактор вновь начнет вырабатывать энергию. До остановки третий энергоблок работал с 1 мая 2020 года.

Государственное управление по ядерной безопасности Чехии в начале марта выдало компании - оператору АЭС "Дукованы" разрешение на строительство нового энергоблока, которое должно начаться не позднее 2029 года. Новый блок заменит на АЭС один из четырех существующих блоков, которые были сооружены в 1985-1987 годах с помощью СССР.

Правительство Чехии 19 апреля приняло решение исключить российскую госкорпорацию "Росатом" из числа участников тендера на строительство нового энергоблока. Росатом не сможет участвовать в тендере и в качестве субподрядчика.

В настоящее время АЭС "Дукованы" обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии.