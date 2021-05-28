Ростех создаст новый мобильный комплекс для посадки самолетов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) создаст новый аэродромный мобильный комплекс для посадки региональных самолетов "Подорожник". Минпромторг выделил на разработку проекта 140 млн рублей, сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начал разработку мобильной системы посадки воздушных судов для развития региональных авиаперевозок. <...> Заказчиком выступает Минпромторг России, который выделил на реализацию проекта 140 млн рублей в рамках программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", - отмечается в сообщении.

Разработкой новой системы занимается челябинский радиозовод "Полет" концерна "Вега" (входит в "Росэлектронику").

Как отмечает генеральный директор "Полета" Александр Нестеров, оборудование будет востребовано на Дальнем Востоке и в районах Крайнего Севера, где существует необходимость в дорогостоящей реконструкции.

"Подорожник" предназначен для безопасного проведения взлетно-посадочных операций. В его состав входят глиссадный и курсовой радиомаяки. Модульное исполнение облегчит его транспортировку в труднодоступные районы и позволит оперативно разворачивать аппаратуру.

Холдинг "Росэлектроника" является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 году, в 2009 году вошел в состав госкорпорации "Ростех". В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны - "Созвездие", "Вега", "Автоматика", "Системы управления", а также Национальный центр информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО "Объединенная приборостроительная корпорация". Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли.