"Победа" 1 июля возобновит полеты в Пизу и Римини из Москвы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" с 1 июля возобновит приостановленные на фоне пандемии рейсы из Москвы в итальянские города Пиза и Римини. Об этом говорится в сообщении лоукостера.

"Лоукостер "Победа" <….> открыл продажу на рейсы в Пизу и Римини из Москвы. Полеты по обоим маршрутам возобновятся 1 июля из аэропорта Внуково. Рейсы будут выполняться по одному разу в неделю - по воскресеньям", - говорится в сообщении перевозчика.

Ранее лоукостер сообщил о возобновлении полетов в Милан, в июне планирует возобновить рейсы в Рим. Также "Победа" летает из Москвы в Берлин, Кельн и Ларнаку.

На данный момент официальное авиасообщение с Италией не возобновлено. При этом авиакомпании могут выполнять грузопассажирские рейсы, билет на которые могут купить только определенные группы граждан. В случае с Италией въехать в страну могут граждане Италии, россияне с видом на жительство в Евросоюзе, высококвалифицированные медицинские работники, студенты, сотрудники дипмиссий, или граждане, которым требуется медицинская помощь.