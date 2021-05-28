Эксперты подсчитали, сколько россияне экономят на покупках продуктов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские домохозяйства ежегодно экономят на покупках продовольствия 5 747 рублей, что стало возможным благодаря мерам госрегулирования в торговле. Об этом говорится в работе Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ по вопросу оценки влияния государственного регулирования на торговлю.

"Принятие закона "О торговле" в 2009 году оказало существенное влияние на продовольственную безопасность Российской Федерации. По предварительным оценкам, эффект от деятельности принятых регуляторных норм, предусмотренных ФЗ "О торговле", оценивается в размере нескольких процентов от годового оборота торговли в продовольствии (14,5 трлн рублей по итогам 2020 года), что позволяет ежегодно экономить денежные средства домохозяйств в размере от 0,5 до 1 трлн рублей за счет перераспределения доходов из торгового сегмента в пользу потребителей. Таким образом, экономический эффект можно оценить в размере 2,5% от потребительских расходов на одного члена домохозяйства, что составляет 5 747,27 рубля на человека в год", - говорится в исследовании.

Меры регулирования

Для всей экономики страны экономический эффект от регуляторных норм в торговле только в сегменте продовольствия оценивается в 843,1 млрд рублей ежегодно, подсчитали в НИФИ. "Ответственная политика розничных торговых сетей по сотрудничеству с национальными и локальными производителями, а также импортерами способствует увеличению потребительского настроения, так и выступает катализатором внутренней экономической политики в государстве", - отметили в НИФИ.

Так, кроме потребителей, регуляторные меры положительно сказались на поставщиках продовольственной продукции, сельхозпроизводителях, которые ежегодно экономят до 1% от объема произведенной продукции только за счет ограничения сроков до 40 дней за поставку товаров (отсрочка платежа). "Третьим выигрышным участником стали локальные торговые сети и малые форматы торговли, которые сохраняют долю рынка, несмотря на рост общей доли крупных федеральных операторов. Крупные торговые сети, как в прочем и друге участки торгового оборота - локальные торговые сети и малые форматы торговли, поставщики продовольственной продукции, потребители выигрывают за счет легализации и "обеления" незаконно введенных в оборот товаров", - говорится в исследовании.

Согласно исследованию, после принятия в 2009 году закона о торговле, государством был предпринят ряд мер, направленных на развитие цивилизованной розничной торговли. Так, в частности, было введено право правительства регулировать цены при колебаниях более чем на 30%, в 2010 году введена административная ответственность за нарушения закона о торговле, в 2016 году введено ограничение премии с оборота 5%, включение в эти 5% стоимости любых дополнительных услуг, а навязывание недобросовестных практик было заменено их полным запретом. В 2017 году введена маркировка товаров средствами идентификации, которая уже показала высокий результат, в 2018 году запрещен возврат непроданных в торговой сети товаров поставщику.