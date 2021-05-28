Госдума намерена оперативно подключиться к работе над законопроектом о запрете пластика

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Госдума намерена оперативно работать над инициативой о запрете использования пластика, который не подлежит переработке и используется при производстве одноразовой посуды, трубочек и ватных палочек. Об этом журналистам в пятницу сообщила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

"Мы понимаем, что запрет пластиковой посуды и пакетов все равно будет, рано или поздно. Потому что пластик разлагается от 300 до 1000 лет. Объем таких отходов в мире уже огромный и каждый день продолжает расти. Сейчас этот вопрос надо довести до конца как можно скорее. Мы оперативно подключимся к работе над законопроектом. Главное, чтобы запрет не лег грузом на людей, не привел к скачку цен", - отметила Тимофеева.

Как напомнила Тимофеева, депутаты обсуждали вопрос о запрете пластика еще в 2007 году. Тогда они обращались к торговым сетям с предложением заменить пластиковые пакеты на бумажные. "Но мы столкнулись с серьезным противостоянием производителей пластика и полиэтилена. Несмотря на положительный опыт других стран, такой запрет у нас принят не был. Производители грозили ростом цен в рознице и удорожанием услуг", - напомнила Тимофеева, подчеркнув, что допустить роста цен нельзя.

Кроме того, она отметила, что депутаты в ближайшее время намерены доработать механизм расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и услуг за их утилизацию. "Производители товаров должны реально нести финансовую ответственность за утилизацию использованной продукции. Или организовывать собственную утилизацию. Тогда они будут больше беспокоиться об экологичности своей продукции", - считает Тимофеева.

В пятницу вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе IX Невского международного экологического форума сообщила, что правительство намерено на законодательном уровне запретить использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек. Кроме того, по ее словам, планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое, рассчитывает вице-премьер.