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Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода "Пакистанский поток"

Межправительственное соглашение по строительству газопровода "Север - Юг" стороны подписали в 2015 году. В 2021 году страны переименовали совместный проект в "Пакистанский поток"
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и посол Пакистана в РФ Шафкат Али-Хан подписали документ, который позволит в ближайшее время начать практическую реализацию проекта строительства газопровода "Пакистанский поток" (бывший "Север - Юг"). Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Профильными ведомствами наших стран проведена большая работа по подготовке этого протокола, его подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии", - приводятся в сообщении слова Николая Шульгинова.

Межправительственное соглашение по строительству газопровода "Север - Юг" страны подписали в 2015 году. Его протяженность составит 1,1 тыс. км, а пропускная способность - до 12,4 млрд куб. м в год. Газопровод должен связать терминалы по приему сжиженного газа в городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере. Там должны построить электростанции, работающие на СПГ.

В этом году Россия и Пакистан решили переименовать совместный проект строительства газопровода в "Пакистанский поток".

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