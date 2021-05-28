В IT-коалиции назвали преждевременным заявление "Яндекса" о решении по "колдунщикам"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Заявление "Яндекса" о найденном решении в виде предоставления доступа всем компаниям к сложным обогащенным ответам может не искоренить проблему. Такое мнение ТАСС сообщил исполнительный директор IT-коалиции Игорь Наймушин.

"Предложения, которые участники рынка получали раньше от "Яндекса", были направлены на то, чтобы сохранить эксклюзивные форматы выдачи за самим владельцем поисковой системы. Важно, чтобы новое решение не оказалось очередной попыткой закрыть вопрос на словах, де-факто сохранив дискриминацию конкурентов по условиям продвижения в поисковой системе", - считает он.

По оценкам IT-коалиции, заявления "Яндекса" о найденном "решении" является сейчас преждевременным. "На сегодня мы не получали предложения, позволяющего решить проблему эксклюзивности использования колдунщиков для всего рынка и в полной мере соответствующего принципам честного онлайн-поиска", - добавил Наймушин.

В Avito сообщили, что с момента возникновения "колдунщиков" компания не получала от "Яндекса" предложения, позволяющего решить проблему эксклюзивности использования этой технологии для всего рынка и в полной мере соответствующего принципам честного онлайн-поиска. "Яндекс" и ранее афишировал предложения для участников рынка, однако они по сути были направлены на то, чтобы сохранить эксклюзивные форматы выдачи за самим владельцем поисковой системы", - цитирует IT-коалиция данные агрегатора объявлений.

В Avito также отметили, что заявление компании в блоге "Яндекса" требует серьезного анализа для того, чтобы дать содержательные комментарии. "Но уже на первый взгляд мы видим в них ряд требований, которые вряд ли будут выполнимы для отрасли. Например, требования о передаче "Яндексу" всех данных сторонних ресурсов, обязательному использованию счетчиков и платежных сервисов компании", - добавили в компании.

В пятницу "Яндекс" в блоге компании сообщил, что будет предоставлять всем компаниям доступ к настройке сложных обогащенных ответов в поисковой выдаче - так называемых колдунщиков. Компания опубликовала правила и пригласила опробовать новую возможность всех заинтересованных участников рынка. По правилам "Яндекса" доступ к партнерским сложным обогащенным ответам в поиске будет представлен на прозрачных коммерческих условиях. Также у "Яндекса" должно быть достаточно данных о сервисе, необходимые для такого ответа; IT-гигант намерен самостоятельно обрабатывать поисковые запросы даже при поиске по данным партнера; партнеры должны будут поддерживать на своих ресурсах авторизацию и оплату через инструменты "Яндекса".

Суть жалоб

В августе 2020 года ряд российских онлайн-сервисов, включая ЦИАН и Avito, направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу, в которой обвинили "Яндекс" в злоупотреблении доминирующим положением. Их основная претензия заключалась в том, что "колдунщики", или обогащенные ответы, чаще всего оказываются выше в результатах поиска и позволяют пользователям удовлетворять свой запрос без перехода на другую страницу. Компании также утверждали, что попасть в такие блоки могут только сервисы "Яндекса", что приводит к потере трафика другими сайтами. В "Яндексе" в ответ заявляли, что такие блоки не имеют никаких преимуществ перед другими результатами поиска.

В конце февраля 2021 года стало известно, что ФАС обязала "Яндекс" в течение месяца прекратить предоставлять собственным сервисам, в том числе "Яндекс.Маркету" и "Кинопоиску", преимущества в поисковой выдаче, а также обеспечить равный доступ всех игроков рынка к инструментам продвижения и опубликовать его условия. Служба 13 апреля возбудила против "Яндекса" дело за неисполнение требований, компании может грозить оборотный штраф.

Дело против IT-компании будет рассматриваться 9 июня. До 3 июня обе стороны спора должны предоставить ФАС всю необходимую информацию для его рассмотрения. Кроме того, служба намерена проанализировать все поисковые сервисы - не только российские, но и иностранные.