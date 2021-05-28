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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Минэнерго Литвы: ЕС при санкциях против Минска должен учесть транзит газа в Калининград

Транзитная прокачка природного газа через Литву в Калининградскую область осуществляется в соответствии с договором с "Газпромом", заключенным до конца 2025 года по формуле "транспортируй или плати"

ВИЛЬНЮС, 28 мая. /ТАСС/. Введение Евросоюзом дополнительных санкций против Белоруссии в связи с инцидентом с посадкой в Минске 23 мая пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, должно учитывать транзит российского природного газа в Калининградскую область, который осуществляется через Белоруссию и Литву. Об этом в пятницу заявил журналистам министр энергетики балтийской республики Дайнюс Крейвис.

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"У нас есть Калининград, куда транзитом идет российский газ. Здесь мы вряд ли можем что-то сделать, так как Калининград от нас очень зависит", - сказал он.

Транзитная прокачка природного газа через Литву в Калининградскую область осуществляется в соответствии с договором с "Газпромом", заключенным до конца 2025 года по формуле "транспортируй или плати". Как напомнил Крейвис, действующий график поставок газа составлен и утвержден на период до конца текущего года. "Что-то, наверное, можно было бы сделать в следующем году", - предположил министр.

В руководстве ЕС заявляют о планах применения к Минску секторальных санкций, которые могли бы включать транзит природного газа через территорию Белоруссии в страны евросообщества.

Теги
БелоруссияЛитваРоссияКалининградская областьСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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