В Госдуме прокомментировали инициативу о запрете пластика

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Запрет использования цветного пластика, одноразовой пластиковой посуды и ватных палочек может выражаться в повышенных экологических платежах для производителей, использующих такой пластик, чтобы сделать подобное производство невыгодным. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия").

"Эту идею мы озвучивали уже достаточно давно. Позиция нашего комитета заключается в том, что пластик должен отправляться на переработку, а те виды пластика, которые переработке не подлежат, должны стать невыгодными для производителя, то есть фактически попасть под запрет", - отметил Бурматов.

По его словам, производители используют цветной пластик, который не подлежит переработке, в результате чего его утилизация становится проблемой для потребителей. "С нашей точки зрения, это недопустимо. Пластик должен быть переработан, его не должно быть на свалках и полигонах, где он лежит 500-600 лет и становится источником канцерогенов, вредных веществ, которые у нас в легких в итоге оказываются, - это недопустимо. Мы считаем, что упаковка и продукция, которые производятся из пластика, должны стать более экологичными, пластик должен использоваться перерабатываемый, и, соответственно, за все манипуляции с этим пластиком должны платить производители, а не потребители", - подчеркнул Бурматов.

При этом, по его словам, в законопроекте следует предусмотреть переходный период для производителей. "Переходный период, естественно, должен быть предусмотрен, но ключевой и принципиальный вопрос в том, что цены не должны вырасти, чтобы не пострадали потребители", - отметил Бурматов.

Он также отметил, что депутаты до конца года ожидают внесения законопроекта о расширенной ответственности производителя и их обязанности платить за вред, нанесенной экологии. О необходимости таких изменений ранее заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

В пятницу вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе IX Невского международного экологического форума сообщила, что правительство намерено на законодательном уровне запретить использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек. Кроме того, по ее словам, планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое, рассчитывает вице-премьер.