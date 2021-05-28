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Минцифры предложило упростить получение обезличенных персональных данных россиян

Согласно инициативе ведомства, обезличивание оператором персональных данных, полученных на законных основаниях, будет осуществляться без согласия субъекта персональных данных, если это не нарушает права и законные интересы физических, юридических лиц, общества, государства

МОСКВА, 28 мая./ТАСС/. Минцифры предложило ввести норму, согласно которой обезличивание оператором персональных данных, полученных на законных основаниях, осуществляется без согласия субъекта персональных данных, если это не нарушает права и законные интересы физических, юридических лиц, общества, государства. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Минцифры предложило ввести норму, согласно которой обезличивание оператором персональных данных, полученных на законных основаниях, осуществляется без согласия субъекта персональных данных, если это не нарушает права и законные интересы физических, юридических лиц, общества, государства", - отметили в пресс-службе.

Также в новой версии учтена часть предложений Ассоциации больших данных (объединяет "Яндекс", Mail.ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, Тинькофф-банк, Qiwi, МТС, "Мегафон", "Вымпелком", "Ростелеком", oneFactor). "Насколько известно АБД, часть предложений ассоциации была учтена, текущая версия во многом отвечает существующим вызовам уровня развития технологий", - пояснили в пресс-службе Ассоциации больших данных.

В Минцифры добавили, что нововведение не распространяется на судей, сотрудников правоохранительных органов, участников уголовного судопроизводства и других (профессиональная деятельность которых регулируется отдельными федеральными законами).

В министерстве отметили, что далее, согласно процедуре, законопроект будет рассматриваться Госдумой.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что ознакомилась с новыми поправками к законопроекту, регулирующему оборот обезличенных данных в России, которые Минцифры направило в правительство. В газете отметили, что это уже третья версия документа, первая была внесена в правительство 10 марта, а 16 марта Минцифры направило его повторно.

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