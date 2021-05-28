Минцифры предложило упростить получение обезличенных персональных данных россиян

МОСКВА, 28 мая./ТАСС/. Минцифры предложило ввести норму, согласно которой обезличивание оператором персональных данных, полученных на законных основаниях, осуществляется без согласия субъекта персональных данных, если это не нарушает права и законные интересы физических, юридических лиц, общества, государства. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Минцифры предложило ввести норму, согласно которой обезличивание оператором персональных данных, полученных на законных основаниях, осуществляется без согласия субъекта персональных данных, если это не нарушает права и законные интересы физических, юридических лиц, общества, государства", - отметили в пресс-службе.

Также в новой версии учтена часть предложений Ассоциации больших данных (объединяет "Яндекс", Mail.ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, Тинькофф-банк, Qiwi, МТС, "Мегафон", "Вымпелком", "Ростелеком", oneFactor). "Насколько известно АБД, часть предложений ассоциации была учтена, текущая версия во многом отвечает существующим вызовам уровня развития технологий", - пояснили в пресс-службе Ассоциации больших данных.

В Минцифры добавили, что нововведение не распространяется на судей, сотрудников правоохранительных органов, участников уголовного судопроизводства и других (профессиональная деятельность которых регулируется отдельными федеральными законами).

В министерстве отметили, что далее, согласно процедуре, законопроект будет рассматриваться Госдумой.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что ознакомилась с новыми поправками к законопроекту, регулирующему оборот обезличенных данных в России, которые Минцифры направило в правительство. В газете отметили, что это уже третья версия документа, первая была внесена в правительство 10 марта, а 16 марта Минцифры направило его повторно.