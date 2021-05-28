Число нарушений антимонопольного законодательства органами власти снизилось вдвое

КИРОВ, 28 мая. /ТАСС/. Количество нарушений антимонопольного законодательства органами власти снизилось в России вдвое с 2017 года. Об этом в пятницу рассказал журналистам начальник правового управления ФАС России Артем Молчанов в ходе семинара в Кирове по вопросам содействия развитию конкуренции.

"В 2017 году президентом была поставлена задача по снижению количества нарушений органами власти в два раза. Президент говорил о том, что большая доля нарушений — порядка 90% - это нарушения муниципального и регионального уровня. Сказать, что мы эти вопросы в экономике совсем излечили, невозможно, но задача, поставленная президентом, о снижении нарушений в два раза, в целом по стране достигнута. Они именно в два раза снизились", - сказал Молчанов.

Он отметил, что в ходе выполнения национального плана по развитию конкуренции удалось обеспечить присутствие не менее трех хозяйствующих субъектов, в том числе одного частного, во всех сферах экономики, за исключением сфер деятельности субъектов естественных монополий и организаций оборонно-промышленного комплекса. Также за эти годы отменен внутрисетевой роуминг, устранен так называемый "банковский роуминг", снижены более 1 000 предельных отпускных цен лекарства, средний размер снижения составил 40%.