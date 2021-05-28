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Минфин заявил, что покупка золота за счет средств ФНБ в физической форме не планируется

Сделки будет проводить ЦБ в безналичной форме, отметили в ведомстве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Приобретение золота за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в физической форме не планируется, сделки будут проводиться Банком России в безналичной форме, говорится в сообщении Минфина.

"Сделки по покупке и продаже золота планируется осуществлять только с Банком России в безналичной форме по учетным ценам, устанавливаемым Банком России исходя из значений фиксинга на золото на лондонском рынке наличного металла на соответствующую дату. Все операции с золотом, входящим в состав активов ФНБ, будут отражаться на открытом в Банке России "металлическом" счете. Приобретение за счет средств ФНБ золота в физической форме не планируется", - отмечается в сообщении.

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