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США ввели запрет на поставку в страну продукции китайской Dalian Ocean Fishing

В МВБ США утверждают, что при добыче морепродуктов этой компанией используется принудительный труд

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Служба таможенного и пограничного контроля США ввела запрет на поставку в США всей продукции китайской рыболовецкой компании Dalian Ocean Fishing, утверждая, что при ее добыче используется принудительный труд. Об этом сообщил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов глава Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас.

"На этой неделе Служба таможенного и пограничного контроля США воспользовалась своими полномочиями, чтобы ввести в действие указ о запрете поставки продукции в отношении морепродуктов, добытых судами, которыми владеет или которыми управляет Dalian Ocean Fishing, китайская компания", - сказал он, объяснив это решение тем, что при добыче этой продукции якобы используется принудительный труд.

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