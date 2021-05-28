Мишустин по телефону доложил Путину о работе в рамках Совета глав правительств СНГ

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу звонил ему, чтобы доложить о работе в рамках заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоялось в Минске.

"Сейчас наш председатель правительства находится в Минске, в рамках [Совета глав правительств] СНГ. Я знаю, что у него были контакты со своими белорусскими коллегами. Он мне звонил даже сегодня, рассказывал, как идет работа", - сказал Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.

Он также напомнил, что в пятницу у Мишустина состоялась и встреча с Лукашенко, который в первой половине дня еще находился в Минске.

Путин отметил, что в первом квартале 2021 года Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Белоруссии. "Мы наблюдаем значительный рост товарооборота - 18,4%. Это хорошая тенденция, важно ее сохранить при активной работе правительства", - добавил он.