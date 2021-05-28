В ВТО заявили, что мировая торговля товарами в 2021 году уверенно растет

ЖЕНЕВА, 28 мая. /ТАСС/. Мировая торговля товарами в 2021 году продолжает динамично расти после спада, произошедшего во втором квартале прошлого года из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствует опубликованные в пятницу Всемирной торговой организацией (ВТО) исследование: индекс состояния торговли товарами составляет сейчас 109,7 пункта по 100-балльной шкале.

Как отметили в ВТО, этот показатель (Барометр торговли товарами), отражающий тенденции в глобальной коммерции, зафиксирован в мае на уровне 109,7, то есть почти на 10 пунктов выше базовой линии 100 пунктов. Это свидетельствует "как о силе нынешнего восстановления, так и о глубине прошлогоднего шока".

За последний месяц "все компоненты - индикаторы барометра находились выше тренда и росли", что говорит об "обширном характере нынешнего восстановления и сигнализирует об ускорении темпов роста торговли", констатировали эксперты. При этом особенно высоки такие индикаторы Барометра, как "экспортные заказы" (114,8 пункта), "фрахт воздушного транспорта" (111,1), "электронные компоненты" (115,2), которые "с высокой степенью вероятности указывают на краткосрочные тенденции развития торговли". Индикатор "продукция автомобилестроения" (105,4) также демонстрирует "силу", что, по словам экспертов, "может отражать улучшение настроений потребителей, поскольку доверие тесно связано с продажами товаров долговременного пользования". Высокий уровень характерен также для индикатора "морские контейнерные перевозки" (106,7).

Авторы экономического исследования обратили внимание также на тот факт, что нынешние показатели Барометра в целом соответствуют опубликованным ВТО 31 марта прогнозам, согласно которым в 2021 году в мире ожидается 8-процентный рост объема торговли товарами - после спада в 5,3%, произошедшего в 2020 году.

Барометр торговли товарами, пояснили в ВТО, отражает "в реальном времени траекторию торговли товарами относительно недавних тенденций". Это главный индикатор, сигнализирующий об изменении роста мировой торговли за два - три месяца до публикации статистики об объеме торговли. Он аккумулирует различные показатели в единый индекс, который указывает на "наиболее вероятную траекторию в ближайшем будущем". Если Барометр равен 100 пунктам, то это означает, что ожидаемое "развитие торговли соответствует недавним тенденциям". Индикатор выше 100 пунктов дает основания для прогноза об ускорении роста торговли, а ниже - на ослабление темпов.