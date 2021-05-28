В России доля закупок с участием малого и среднего бизнеса выросла в два раза с 2017 года

КИРОВ, 28 мая. /ТАСС/. Доля государственных и муниципальных закупок с участием малого и среднего бизнеса в России увеличилась с 2017 года в два раза и превысила 30%. Об этом в пятницу рассказал журналистам начальник правового управления ФАС России Артем Молчанов в ходе семинара в Кирове по вопросам содействия развитию конкуренции.

"Три года назад президент поставил очень амбициозную задачу - повысить долю [закупок] с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в два раза, до 31% в целом по стране, показатель в среднем по стране достигнут. По Кировской области данная цифра составляет порядка 45% по 2020 году, за год прирост 15%, это очень хороший показатель по стране", - сказал Молчанов.

Как рассказала министр экономического развития и поддержки предпринимательства области Наталья Кряжева, у предпринимателей было предвзятое отношение к участию в госзакупках. "Мы рассказали, как [организован процесс закупок], показали примеры предприятий, которые поучаствовали в закупках. Это постоянна повестка в работе с субъектами малого и среднего предпринимательства, каждодневная работа", - сказала Кряжева.

Молчанов отметил, что в ходе выполнения национального плана по развитию конкуренции удалось обеспечить присутствие не менее трех хозяйствующих субъектов, в том числе одного частного, во всех сферах экономики, за исключением сфер деятельности субъектов естественных монополий и организаций оборонно-промышленного комплекса. Также за эти годы отменен внутрисетевой роуминг, устранен так называемый банковский роуминг, снижены более 1 тыс. предельных отпускных цен на лекарства, средний размер снижения составил 40%. Кроме того, удалось добиться снижения количества нарушений антимонопольного законодательства органами власти в два раза.