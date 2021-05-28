В ФАС сообщили, что разногласия в кабмине по пятому антимонопольному пакету урегулированы

КИРОВ, 28 мая. /ТАСС/. Разногласия в правительстве по пятому антимонопольному пакету, который должен расширить действие норм закона "О защите конкуренции" на цифровую отрасль - маркетплейсы и агрегаторы - урегулированы. Законопроект проходит согласование с администрацией президента и, предположительно, будет внесен в Госдуму осенью, рассказал в пятницу ТАСС начальник правового управления ФАС России Артем Молчанов после семинара в Кирове по вопросам содействия развитию конкуренции.

"[Законопроект] находится в правительстве в доработанном виде. В мае на уровне правительства РФ принято решение о том, что все разногласия по законопроекту урегулированы. Сейчас стадия этого законопроекта - это согласование с администрацией президента, мы ждем их экспертную позицию, и если [законопроект] будет поддержан, будем вносить его в Госдуму. По плану законопроектной работы правительства он поставлен к внесению в Государственную думу, насколько я помню, в сентябре", - сказал Артем Молчанов.

Предлагаемые ФАС изменения в закон "О защите конкуренции", известные как пятый антимонопольный пакет, нацелены на то, чтобы распространить антимонопольное регулирование на цифровую отрасль: поисковики, онлайн-магазины и так далее. Для этого вводятся новые критерии доминирующего положения на рынке - это владение инфраструктурой и наличие "сетевого эффекта". Под инфраструктурой понимается платформа, которая используется для заключения сделок продавцов и покупателей. "Сетевой эффект" - это получение экономической выгоды от количества пользователей, в том числе с помощью сбора и обработки данных.

В ноябре газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Минцифры написала, что участники IT-отрасли и Минцифры выступили против новой редакции пятого антимонопольного пакета. Участники рынка опасаются, что в результате ФАС получит слишком широкие полномочия.

При этом в октябре 2020 года Игорь Артемьев, занимавший тогда пост руководителя ФАС, заявлял, что ведомство планирует внести пятый антимонопольный пакет в правительство в течение месяца и рассчитывает на его принятие до конца года. По словам Артемьева, в сентябре первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провел совещание по пятому антимонопольному пакету, в ходе которого были разрешены все основные разногласия, однако ряд вопросов требовал дополнительных встреч с представителями IT-отрасли. В декабре 2020 года в интервью ТАСС замглавы ФАС Андрей Цыганов сообщил, что по пятому антимонопольному пакету активно ведутся дискуссии.