Ульяновская область планирует сэкономить 300 млн рублей на замещении коммерческих кредитов

ТАСС, 28 мая. Власти Ульяновской области рассчитывают в 2021 году сэкономить более 300 млн рублей за счет замещения бюджетными кредитами задолженности по ценным бумагам и коммерческим кредитам, сообщается в пятницу на сайте правительства области.

"[Федеральная] программа предусматривает замещение бюджетными кредитами задолженности субъектов по ценным бумагам и коммерческим кредитам, превышающей 25% собственных доходов. Благодаря этим мероприятиям Ульяновская область сможет сэкономить в 2021 году более 300 млн рублей, а начиная с 2022 года - более 600 млн рублей", - цитирует пресс-служба и.о. первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Марину Алексееву.

Президент России сообщил 21 апреля в послании Федеральному собранию о необходимости помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Задолженность регионов по коммерческим кредитам, превышающая 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.