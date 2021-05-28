Годовой доход губернатора Курганской области снизился в 2020 году на 185 тыс. рублей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Годовой доход губернатора Курганской области Вадима Шумкова снизился на 185 тыс. рублей в 2020 году по сравнению с 2019 годом. В прошлом году он заработал, согласно опубликованной в пятницу декларации, чуть более 4 млн рублей.

"Декларируемый годовой доход - 4 000 878,46 рублей (с учетом иных доходов)", - говорится в документе. В прошлом году глава региона декларировал доход в размере 4,185 млн рублей.

По данным прошлой декларации, он владел земельным участком площадью 1,25 тыс. кв. м и домом площадью 35,8 кв. м. В декларации 2020 года также появились земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м, жилой дом (342,4 кв. м), две квартиры (73,8 кв. м и 45,4 кв. м), а также нежилое здание (119,6 кв. м), нежилое помещение (206,4 кв. м), доли в двух многоквартирных жилых домах.

В 2019 году в его пользовании было два земельных участка (1200 и 1700 кв. м), два жилых дома, один из которых площадью 342,4 кв. м, квартира (73,8 кв. м) и гостиничный номер (193,9 кв. м). Сейчас, в декларации за 2020 год, указаны гостиничный номер площадью 193,9 кв. м, земельный участок (1,7 тыс. кв. м), жилой дом (44,1 кв. м).

Супруга губернатора в 2019 году заработала 92 копейки, но уже в 2020 - 245 тыс. рублей. Имущество у женщины осталось прежним: легковой автомобиль BMW X5, земельный участок (1,25 тыс. кв. м), жилой дом (36,1 кв. м), квартира (31,5 кв. м). В пользовании в 2020 году - квартира (73,8 кв. м) и гостиничный номер (193,9 кв. м).