"Дочка" "Норникеля" до 2024 года обновит парк топливных резервуаров

НОРИЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, дочерняя структура "Норникеля") до 2024 года обновит парк топливных резервуаров на всех трех ТЭЦ компании в Норильске. Об этом в субботу сообщил журналистам генеральный директор НТЭК Сергей Липин.

"В компании реализуется проекты по реконструкции хозяйства дизельного топлива ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Поочередно до 2024 года будут заменены резервуары во всех парках", - сказал Липин.

По его словам, в 2021 году будет закончено строительство двух резервуаров объемом 10 тыс. м3 на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В резервуарах хранится резервное топливо. Гендиректор отметил, что в компании предполагают заменить газом дизтопливо в качестве резервного топлива.

"Сегодня разработаны специальные технические условия (СТУ), которые рассматриваются в Минстрое РФ. Для выполнения СТУ придется модернизировать элементы газотранспортной системы", - сказал он.

НТЭК обеспечивает электроэнергией, теплом и водой жизнедеятельность население и предприятия Норильского промышленного района (НПР). Энергосистема НПР территориально и технологически изолирована от Единой энергетической системы России.