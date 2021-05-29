Левитин: для развития туризма в Арктике необходимо создавать ВПП для малых самолетов

НОРИЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Взлетно-посадочные полосы (ВПП) для малых самолетов и вертолетов необходимо строить в аэропортах российской Арктики для развития туризма в этих территориях, заявил помощник президента РФ Игорь Левитин на расширенном совещании по развитию физической культуры, спорта и туризма в арктических регионах РФ.

"Интерес людей к поездкам на эти территории очень важен. Но для этого должен инвестор создать транспортную инфраструктуру. Это приведение в порядок нашей портовой инфраструктуры. Здесь есть проблемы, которые необходимо решать федеральному центру, краю и конечно, местным властям. И конечно, аэропорты. Специфика в том, что нужно много небольших взлетно-посадочных полос для малых самолетов и вертолетов", - сказал Левитин.

По его словам, соответствующий проект реализует "Норникель" в Красноярском крае, Мурманской области и на Камчатке. Размах и качество этих проектов впечатляют, отметил Левитин.