Туристический кешбэк для участников студенческих конкурсов запустят 1 июля

На нее планируется выделить 2 млрд рублей. Об этом сообщила на онлайн-конференции в ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Да, эта программа (для участников конкурсов АНО "Россия - страна возможностей") обязательно будет работать, мы ее запустим в ближайший месяц. По нашим расчетам, она должна заработать в ближайший месяц, с 1 июля, и планируется, что на нее будет выделено 2 млрд рублей", - сказала Догузова.