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Туристический кешбэк для участников студенческих конкурсов запустят 1 июля

На программу планируется выделить 2 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Туристический кешбэк для студентов - участников конкурсов от АНО "Россия - страна возможностей" должна заработать с 1 июля.

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На нее планируется выделить 2 млрд рублей. Об этом сообщила на онлайн-конференции в ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Да, эта программа (для участников конкурсов АНО "Россия - страна возможностей") обязательно будет работать, мы ее запустим в ближайший месяц. По нашим расчетам, она должна заработать в ближайший месяц, с 1 июля, и планируется, что на нее будет выделено 2 млрд рублей", - сказала Догузова.

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РоссияДогузова, Зарина Валерьевна
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