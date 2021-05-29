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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Очередной рейс Austrian Airlines получил разрешение России на полет в обход Белоруссии

В компании уверены, что дальнейшие рейсы также будут получать разрешение на ежедневной основе
© Soos Jozsef/Shutterstock/FOTODOM

ВЕНА, 29 мая. /ТАСС/. Субботний пассажирский рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines получил разрешение России на выполнение полета из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходит не через воздушное пространство Белоруссии. Как сообщила ТАСС представитель этого авиаперевозчика, в компании уверены, что дальнейшие рейсы также будут получать разрешение на ежедневной основе.

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"Мы получили разрешение на выполнение сегодняшнего полета по альтернативному маршруту. Таким образом мы можем совершить запланированный полет из Вены в Москву и обратно. Все в порядке", - сказала представитель Austrian Airlines.

Ранее был разрешен только пятничный рейс по этому направлению.

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АвстрияБелоруссияРоссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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