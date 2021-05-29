Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву после трехдневного перерыва

ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Французская авиакомпания Air France после трехдневного перерыва возобновила рейсы из Парижа в Москву. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил источник в службах парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль.

Как отметил собеседник агентства, "самолет авиакомпании Air France вылетел". Последние несколько дней пассажиров французской авиакомпании перевозила российская авиакомпания "Аэрофлот".

Ранее Air France отменила рейсы из Парижа в Москву в среду, четверг и пятницу. В компании пояснили, что рейсы были отменены по техническим причинам после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.