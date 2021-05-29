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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву после трехдневного перерыва

Как указал источник ТАСС, самолет авиакомпании вылетел из аэропорта Руасси - Шарль де Голль
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Французская авиакомпания Air France после трехдневного перерыва возобновила рейсы из Парижа в Москву. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил источник в службах парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль.

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Как отметил собеседник агентства, "самолет авиакомпании Air France вылетел". Последние несколько дней пассажиров французской авиакомпании перевозила российская авиакомпания "Аэрофлот".

Ранее Air France отменила рейсы из Парижа в Москву в среду, четверг и пятницу. В компании пояснили, что рейсы были отменены по техническим причинам после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.

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БелоруссияРоссияФранцияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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