Инвесторы восстановят 11 неработающих санаториев в Сочи

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Договоры на приобретение 11 неработающих санаториев в Сочи заключены с инвесторами, которые займутся их восстановлением. Об этом журналистам сообщил глава города Алексей Копайгородский во время пресс-тура по городу.

"У нас есть заведения, средства размещения, которые достались нам с советской эпохи, которые сегодня не работают, у нас таких объектов около 26. По 11 из них уже заключены договоры, приобретены добросовестными инвесторами. Они будут улучшать инфраструктуру этих заведений, улучшать и увеличивать номерной фонд", - сказал Копайгородский.

Появление новых средств размещения поможет сбалансировать цены на проживание в гостиницах и отелях Сочи, спрос на которые превышает предложение.

"Сегодня банки предоставляют очень достойные кредиты под 3-3,5% тем, кто хочет заниматься санаторно-курортной отраслью. Как раз наши застройщики, инвесторы перераспределяются", - добавил Копайгородский.

Санаторно-курортная отрасль в Сочи - основополагающая для бюджета курорта. В городе работают около 2,5 тыс. средств размещения, которые могут единовременно принять 202 тыс. гостей. К 2030 году номерной фонд в Сочи намерены увеличить на четверть за счет строительства новых гостиниц.