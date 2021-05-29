Совфед рассмотрит вопрос об освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на ближайшем пленарном заседании 2 июня может рассмотреть вопрос о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты, сообщил ТАСС в субботу источник в аппарате верхней палаты парламента.

"Во вторник данный вопрос будет доложен на профильном комитете палаты по бюджету и финансовым рынкам. Затем на пленарном заседании вопрос о досрочном освобождении Меня от должности аудитора рассмотрит Совет Федерации", - пояснил источник.

Ближайшее заседание Совфеда пройдет в среду 2 июня.​​​​​​

Решение о досрочном освобождении от должности аудитора Счетной палаты оформляется постановлением палаты Федерального собрания, которая его назначала, по представлению президента России. Аудитор Счетной палаты досрочно освобождается от должности в случае нарушения им законодательства РФ, совершения злоупотреблений по службе, личного заявления об отставке, признания его недееспособным вступившим в законную силу решением суда, в связи с утратой доверия.

Ранее Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении экс-главы Ивановской области, аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня в связи с истечением срока давности. Как рассказал ТАСС адвокат Меня Мурад Мусаев, "дело Меня прекращено, подписка о невыезде с него снята". Согласно действующем законодательству, прекращение дела в связи с истечением срока давности является не реабилитирующим обстоятельством. По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита для поддержки региона. Эта группа, куда, по данным СК, входили Мень и бывший первый зампредседателя правительства Ивановской области Павел Коньков, запланировала перечислить средства из регионального бюджета в адрес ОАО "Ивановский бройлер", входящего в "Продо".