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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Обновлено 

Air France получила разрешение на новый план полетов в Москву

Рейсы будут осуществляться в обход воздушного пространства Белоруссии
© EPA-EFE/FILIP SINGER

ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Французская авиакомпания Air France получила разрешение от РФ на новый план полетов по маршруту Париж - Москва - Париж в обход воздушного пространства Белоруссии начиная с этих выходных. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщили в компании.

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"Да, у нас есть разрешение с этих выходных", - рассказал собеседник, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС. При этом, по его словам, полеты "будут осуществляться в обход воздушного пространства Белоруссии". Представитель компании также подтвердил, что первый подобный рейс вылетел утром 29 мая из парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль.

Ранее о возобновлении полетов Air France в Москву корреспонденту ТАСС сообщил источник в службах аэропорта. Таким образом, этот рейс стал первым после трехдневного перерыва. В эти дни пассажиров французского авиаперевозчика перевозила российская авиакомпания "Аэрофлот".

Air France отменила рейсы из Парижа в Москву в среду, четверг и пятницу. В компании пояснили, что рейсы были отменены по техническим причинам после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.

Французская авиакомпания приостановила полеты над белорусским воздушным пространством на основании рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности в связи с решением саммита ЕС, которое последовало за инцидентом с экстренной посадкой 23 мая в Минске самолета ирландской компании Ryanair.

Теги
РоссияФранцияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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