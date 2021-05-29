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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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В Lufthansa сообщили, что компании разрешили полеты в РФ по измененным маршрутам

Авиаперевозчик продолжает летать семь раз в неделю в Москву и четыре - в Санкт-Петербург
© EPA-EFE/RONALD WITTEK

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Германская авиакомпания Lufthansa имеет разрешения на полеты в Москву и Санкт-Петербург по измененным маршрутам, минуя воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщила в субботу корреспонденту ТАСС представитель авиаперевозчика.

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"Все авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, в настоящее время избегают воздушное пространство Белоруссии. Lufthansa продолжает летать семь раз в неделю в Москву (Домодедово) и четыре - в Санкт-Петербург (Пулково). Изменение маршрутов было одобрено [авиационными] ведомствами", - отметила она.

Наряду с другими европейскими авиакомпаниями Lufthansa приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии на основании рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности в связи с решением саммита ЕС. Оно стало реакцией на инцидент с экстренной посадкой 23 мая в Минске самолета ирландской компании Ryanair. Изменение маршрутов требовало согласования с российской стороной.

Теги
БелоруссияГерманияРоссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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