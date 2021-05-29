Россия в ближайшее время перечислит Белоруссии $500 млн второго транша госкредита

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вопрос о перечислении Белоруссии $500 млн второго транша госкредита со стороны России согласован, деньги поступят в ближайшее время. Об этом журналистам в субботу рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, тема второго транша в размере $500 млн от госкредита общим объемом $1,5 млрд поднималась на встрече в Сочи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как отметил Песков, деньги поступят Минску "в ближайшее время".

Представитель Кремля подчеркнул, что это было анонсировано еще "до всех историй с самолетом", и подтвердил ранее называвшиеся сроки до конца июня. При этом Песков затруднился назвать точную дату, так как это вопрос финансовых властей. "Но, по крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Экономическая помощь

Лукашенко не ставил вопрос об увеличении экономической помощи, сообщил Песков.

"Президент Лукашенко не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи, вопрос так не ставился", - сказал представитель Кремля.

Переход к единой валюте

Тема перехода РФ и Белоруссии к единой валюте не затрагивалась на прошедшей встрече, заявил Песков.

"Нет, не затрагивалась", - ответил он на соответствующий вопрос.

Как отмечал представитель Кремля, в пятницу президенты провели официальные переговоры, а в субботу продолжилась неформальная часть встречи. Лидеры обсуждали в основном экономику и борьбу с пандемией.