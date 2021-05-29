Власти США зафиксировали новый рекордный за пандемию пассажиропоток в аэропортах страны

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Рекордный за время пандемии нового коронавируса пассажиропоток был вновь зарегистрирован в аэропортах США. Об этом сообщила в субботу на своей странице в Twitter представитель Управления транспортной безопасности (УТБ) США Лиза Фарбстайн.

"Сотрудники УТБ провели проверку 1 959 593 человек в пропускных пунктах аэропортов по всей стране в пятницу, 28 мая <...>. Это был самый загруженный день <...> с начала пандемии", - написала Фарбстайн. Эти показатели она связала с трехдневными выходными из-за Дня поминовения, который отмечается в США 31 мая.

Предыдущий рекорд был установлен 2 мая, тогда проверку в американских аэропортах прошли 1 626 962 человека. Этот день был наиболее загруженным с 12 марта 2020 года (1 714 372 человека).

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 33,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 594 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.