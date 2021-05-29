В Минске рассчитывают в ближайшие два месяца восстановить транспортное сообщение с Москвой

МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков считает, что Минск и Москва в ближайшие пару месяцев смогут довести транспортное сообщение до уровня, который существовал до закрытия маршрутов из-за пандемии нового коронавируса.

"Очевидно, что мы должны открываться, я уверен, что в ближайшие месяц - два эта проблема также будет решена, других проблем [в отношениях] я не вижу", - сказал Снопков в субботу в эфире телеканала "Беларусь-1".

Как добавил заместитель премьера Белоруссии, речь идет в том числе о действующих пока ограничениях в железнодорожном сообщении с Россией. "Мы видим активизацию, но это не тот уровень", - полагает Снопков. По его словам, фактически "и полетов совершается почти в 10 раз меньше [чем до пандемии]". Он напомнил, что на этой неделе премьер-министры двух стран обсуждали эту тему.

Стороны находятся "в активной стадии работы", продолжал Снопков, говоря о дорожных интеграционных картах двух государств. "В принципе можно сказать, что остались несколько дискуссионных вопросов, все остальное выстроено, отрегулировано и в основной массе завизировано соответствующими министрами", - отметил он. По его словам, базовая экономическая основа углубления интеграции через союзные программы - это равные условия хозяйствования и минимизация существующих барьеров на пути продвижения товаров, капитала и рабочей силы.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение об образовании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. К 1 ноября 2019 года стороны подготовили проекты 31 дорожной карты с перечнем мер по созданию общих рынков в различных отраслях экономики. Эти шаги включают, в частности, унификацию налогового законодательства, создание условий для функционирования общих нефтегазового, промышленного, сельскохозяйственного и транспортного рынков.

К декабрю 2019 года правительства двух стран согласовали большинство из представленных рабочей группой дорожных карт, но по ряду из них не смогли достигнуть соглашения. Белорусская сторона увязывает углубление интеграции со снижением цены на российский газ, выплатой компенсации за потери в результате налогового маневра, снятием ограничений на поставки своей продукции на российский рынок.