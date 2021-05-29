В Череповце заработала судоверфь и началось строительство первой баржи

ТАСС, 29 мая. Первый цех открылся на новом предприятии по строительству современных судов - Череповецком судостроительном заводе. На судоверфи началось строительство первой баржи, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Создание судостроительного завода стратегически важно для города металлургов. Это еще один шаг к развитию и диверсификации экономики города. На сегодняшний день уже создано около 50 новых рабочих мест, в будущем предприятие трудоустроит еще около сотни специалистов, ежегодно здесь будет выпускаться до 30 современных судов класса "река-море", - говорится в сообщении.

На судоверфи также будут выпускать буксиры и баржи - первую баржу начали строить сегодня. Это инновационное судно, спроектированное за год, первое в России с пластиковыми крышками. По информации правительства региона, на нем можно перевозить все, вплоть до опасных грузов. Планируется, что эта баржа уже в сентябре будет спущена на воду.

"Инвестора в регион привлекли четыре фактора: во-первых, Череповец - крупный транспортный узел, порт пяти морей, он выгодно расположен в системе Волго-Балтийского водного пути, во-вторых, инвестор получил региональные и федеральные налоговые льготы. Череповецкий судостроительный завод внесен в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития. В-третьих, помогло наше инвестиционное законодательство: не было бюрократических препон с предоставлением места для строительства завода", - поделился губернатор Олег Кувшинников, отметив, что суда будут производиться из череповецкой стали.

Производимые суда планируется применять в том числе для речных перевозок сельскохозяйственных грузов. Географически работа барже-буксирных составов будет вестись в Волго-Донском бассейне с юга на север по мере вызревания зерна. Количество рейсов в период навигации будет составлять от 12 до 25.